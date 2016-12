Chính trường Hàn Quốc: Không có chỗ cho bè cánh

Diễn tiến bê bối chính trị của bà Park Geun Hye Ngày 24-10: Đài JTBC phát thông tin cho biết bà Park đã cho phép người bạn thân Choi Soon Sil chỉnh sửa những bài phát biểu của bà và can dự cả vào chuyện chính sự. 25-10: Bà Park lần đầu tiên thừa nhận có quan hệ thân thiết với bà Choi và xin lỗi công luận. 29 và 30-10: Người biểu tình tổ chức đợt tuần hành đầu tiên phản đối bê bối tham nhũng và bà Park chấp nhận việc từ chức của một số trợ thủ thân tín có liên quan trong bê bối. 1-11: Các công tố viên thẩm vấn bà Choi. 2 và 3-11: Bà Park cải tổ nội các khi bê bối lan rộng. Hai cựu trợ thủ thân tín của bà là Ahn Jong Beom và Jeong Ho Seong bị bắt để thẩm vấn. 8-11: Các công tố viên lục soát trụ sở của tập đoàn Samsung, một trong những tập đoàn bị cho là cũng phải đóng góp tài trợ do áp lực của bà Choi Soon Sil. 20-11: Các công tố viên cáo buộc bà Park cấu kết trong bê bối tham nhũng. Họ cũng công bố cáo trạng chính thức với bà Choi và hai cựu trợ thủ của bà Park. 24-11: Hai tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc là SK và Lotte tiếp tục bị nhà điều tra lục soát vì liên quan bê bối của bà Choi và bà Park. 29-11: Bà Park tuyên bố sẵn sàng từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ theo quyết định của Quốc hội. 9-12: Quốc hội thông qua dự luật luận tội bà Park Geun Hye, tạm thời tước bỏ quyền điều hành của bà, thủ tướng Hwang Kyo Ahn tạm thời giữ cương vị quyền Tổng thống.