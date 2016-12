Khi New York Times phải xin lỗi vì sai lầm về bầu cử

Bản báo giá 10.000 USD Đó là những bản Newsweek phát hành ngày 8-11 có in bìa bà Hillary với dòng tựa Nữ Tổng thống còn sót lại trên thị trường và được rao bán trên mạng. Đây là câu chuyện từng gây sôi nổi. Newsweek đã làm 2 phiên bản Clinton và Trump làm Tổng thống vì báo phát hành ngay đúng ngày bỏ phiếu. Thế nhưng đối tác Topix Media đã tự tin cho in đến 125.000 ấn bản với bìa bà Clinton. Ông Tony Romando, giám đốc điều hành Topix Media, thừa nhận: “Cũng giống như mọi người, chúng tôi đã dự đoán sai. Chúng tôi đã đề nghị thu hồi lại các ấn phẩm này và chúng tôi in lại 150.000 ấn phẩm Tổng thống Trump”. Phía Topix Media cho biết mới chỉ 17 ấn phẩm “Nữ Tổng thống” được bán ra và có lẽ nhờ thế giờ đây giá của nó đội lên ngất trời (bản báo bình thường giá chỉ 11 USD). Phía Newsweek khẳng định đã chuẩn bị hai phiên bản như kiểu người ta phải tường thuật thể thao giờ chót